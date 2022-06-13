الأهلي المصري يقترح مباريات الذهاب والعودة في نهائي الأبطال

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وأوضح الأهلي في خطابه أنه اتخذ هذه الخطوة «ليستفيد الجميع من الأحداث السلبية التي واكبت إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة ثانية».وذكر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت «وقبل أن يسرد النادي اقتراحاته في الخطاب، أكد على أن التعديل والتطوير هما حق ومسؤولية الكاف، ولكن المصلحة العامة للكرة الأفريقية تستوجب الاستماع إلى وجهات نظر كل الأندية».
لماذا لم تنجح فكرة إقامة النهائي من مباراة واحدة بحسب الأهلي؟
- أوروبا تختلف كثيرا عن أفريقيا
- وسائل الانتقال في قارتنا صعبة ومكلفة
- تستغرق وقتا طويلا
- لا توجد تأشيرة سفر موحدة لكل الدول في أفريقيا
- الحصول على التأشيرات في قارتنا من المشاكل التي تقابل الجماهير الأفريقية
- لا توجد عملة مالية موحدة للقارة الأفريقية
تمثلت رؤية الأهلي في النقاط التالية:
- أن يعود الدور النهائي للمسابقات الأفريقية (دوري الأبطال - الكونفدرالية) لنظام الذهاب والعودة
- حال استمرار إقامة النهائي بنظام المباراة الواحدة، يتم الإعلان عن الملاعب التي سوف تستضيف المباريات النهائية قبل بدء البطولات على الأقل
- أن يدرس كاف تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الأفريقية، ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل، لمدة خمس سنوات
- تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» في كل أدوار البطولات الأفريقية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة
- أن يقوم كاف بإعادة صياغة للوائحه الحالية، لتكون حاسمة ولا تحتمل أكثر من تفسير
- دراسة مضاعفة المبالغ المالية المقدمة من كاف للفرق المشاركة في المسابقات المختلفة
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