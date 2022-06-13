الأهلي المصري يقترح مباريات الذهاب والعودة في نهائي الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترح الأهلي المصري في خطاب بعثه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن يعود الدور النهائي للمسابقات الأفريقية (دوري الأبطال - الكونفدرالية) لنظام الذهاب والعودة، لأن فكرة إقامة النهائي من مباراة واحدة لم تنجح.

وأوضح الأهلي في خطابه أنه اتخذ هذه الخطوة «ليستفيد الجميع من الأحداث السلبية التي واكبت إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة ثانية».

وذكر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت «وقبل أن يسرد النادي اقتراحاته في الخطاب، أكد على أن التعديل والتطوير هما حق ومسؤولية الكاف، ولكن المصلحة العامة للكرة الأفريقية تستوجب الاستماع إلى وجهات نظر كل الأندية».

لماذا لم تنجح فكرة إقامة النهائي من مباراة واحدة بحسب الأهلي؟







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تمثلت رؤية الأهلي في النقاط التالية: