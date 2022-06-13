هالاند يشعر بالفخر مع إتمام صفقة انتقاله لمانشستر سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد النجم النرويجي إرلينج هالاند شعوره بالفخر مع إتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم صفقة التعاقد معه، من بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن فيمايو الماضي أنه توصل إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند حول الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وقيمته 51.1 مليون جنيه إسترليني (62.9 مليون دولار).

ووقع هالاند (21 عاما) عقدا لمدة خمسة أعوام مع مانشستر سيتي، وسينضم رسميا إلى الفريق الذي يدربه بيب جوارديولا في أول يوليو المقبل. ويعد هالاند، وهو نجل آلف إينج هالاند الذي لعب لمانشستر سيتي بين عامي 2000 و2003 ، واحدا من أبرز النجوم في الوقت الحالي وقد سجل 86 هدفا خلال 89 مباراة خاضها في موسمين ونصف الموسم مع بوروسيا دورتموند.

وقال هالاند «هو يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي. دائما ما كنت أشاهد مانشستر سيتي، وكنت أحب ذلك في المواسم الأخيرة.»

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» «تشعر بالإعجاب إزاء أسلوبهم في اللعب، فالأداء مثير والفريق يصنع العديد من الفرص.»

وأضاف «الفريق يضم العديد من اللاعبين من طراز عالمي وبيب واحد من أفضل المدربين على الإطلاق، لذلك أعتقد أنني في المكان الصحيح والمناسب لتحقيق طموحي».

وتابع «أرغب في تسجيل الأهداف، والفوز بالألقاب والتطور كلاعب كرة قدم، وأنا واثق من أنني يمكنني تحقيق ذلك هنا. هي خطوة هائلة بالنسبة لي، ولا أطيق انتظار البدء في الاستعدادات للموسم».

وقد يسجل هالاند مشاركته الأولى مع مانشستر سيتي خلال فترة الاستعدادات للموسم الجديد عبر المباراتين الوديتين أمام كلوب أمريكا وبايرن ميونخ في الولايات المتحدة في يوليو المقبل.

وبعدها يستهل مانشستر سيتي مشواره في الموسم بلقاء ليفربول في بطولة درع الاتحاد الإنجليزي.

ومن جانبه، قال تكسيكي بجيريستين مدير كرة القدم في نادي مانشستر سيتي «نراقب إرلينج منذ عدة سنوات، لذلك يسعدنا ضمه إلى مانشستر سيتي».

وأضاف «إنه موهبة مذهلة، وكان دائما أحد أفضل المهاجمين في أوروبا خلال المواسم القليلة الماضية. سجله التهديفي استثنائي وأداؤه مع بوروسيا دورتموند وفي دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص أثبت أنه قادر على النجاح على أعلى مستوى».

وتابع «إرلينج لديه كل ما نريده في المهاجم ونحن على يقين من أنه سوف يتفوق في هذا الفريق وهذا النظام». وأضاف «لقد كان صعوده رائعا، لكنه لا يزال عمره 21 عاما فقط. أفضل سنواته لا تزال أمامه ونحن على ثقة من أنه يمكنه العمل بشكل أفضل مع بيب إنه توقيع مهم للغاية لنادينا».

النجم النرويجي إرلينج هالاند:

