أول تعليق من موسيماني عقب رحيله عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي، بياناً رسمياً بشأن رحيله عن تدريب فريق القلعة الحمراء.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، فسخ عقد موسيماني ورحيله عن تدريب الفريق بالتراضي.

وسرد الجنوب أفريقي في بيانه، مشواره مع الأهلي والإنجازات التي حققها مع الفريق خلال 20 شهراً منذ بداية مشواره في أكتوبر 2020.

وقال موسيماني في بيانه الرسمي الذي أصدره على الصفحة الرسمية لشركته "MT SPORTS" القائمة على إدارة أعماله: "بعد اجتماعي مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجلس إدارة الفريق، قررنا بالإجماع على رحيلي من تدريب الفريق".

وأضاف: "أنا حزين لأعلن أنني وطاقم عملي سنرحل عن النادي الأهلي".

وأكمل: "ستظل هذه الرحلة التي بدأت في أكتوبر 2020 في قلوبنا، الحب والأجواء الدافئة التي تم استقبالنا بها جعلتنا نشعر بأننا في منزلنا، كما أننا شعرنا بأننا تحت ضغط لتدريب نادي القرن، كنا نعلم أننا سنذهب إلى القاهرة من أجل سبب معين، وهذا السبب كان يجب إيصاله".

ووجه موسيماني رسالة إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي: "أود أن أشكر كابتن بيبو لوضع ثقته وإيمانه بي وبطاقم عملي الجنوب أفريقي، وأشكره على صبره وتعاونه وقيادته وإنسانيته التي جعلت من وظيفتي أسهل والتي سمحت لي أن أشبع رغباته".

وواصل: "أن أكون مدرباً لأكبر نادٍ في القارة هو حلم شخصي بالنسبة لي وأصبح حقيقة، وسأكون ممتن دائماً لهذا الأمر".

ووجه رسالة إلى لاعبي الفريق: "للإدارة واللاعبين، أود أن أشكركم على ثقتكم بموهبتي وجعل أمنياتي على قيد الحياة، من دونكم لم يكن أي شيء من هذا حقيقياً".

وخاطب المدرب الجنوب أفريقي جماهير الأهلي: "إلى الأمة الحمراء، الـ70 مليون مشجع للنادي الأهلي التي وقفت بجانبي طوال هذه الرحلة، لقد قمتم بإلهامي، لم أشعر بأنني محبوب ويتم تقديري خارج بلدي هكذا من قبل، شغفكم لكرة القدم سأخذه معي في أي مكان أذهب إليه، واستخدمه من أجل إلهامي.. شكراً".

واختتم موسيماني: "أنا حقًا أشعر بالتواضع وآمل أن نعبر الطرق سوياً ونجمع شملنا مرة أخرى إن شاء الله".