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بعد رحيل موسيماني .. ماذا طلب الخطيب من حسام غالي

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الشارقة - اميمة ياسر - كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة حسام غالي عضو مجلس الإدارة بالبحث عن مدير فني أجنبي ليقود الفريق خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي فسخ عقده مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي بناء على رغبة المدرب الذي فضل عدم الاستمرار في مهمته.

وقال إن أمير توفيق مدير التعاقدات سيعاون حسام غالي في مهته على أن يتم دراسة السيرة الذاتية بواسطة لجنة التخطيط وشركة الكرة قبل الاستقرار على اسم المدرب الجديد.

وقرر الأهلي إسناد مهمة تدريب الفريق الأول إلى سامي قمصان المدرب العام وعين ثلاثة وجوه جديدة في الجهاز على رأسها محمد شرف في منصب المدرب العام ومحمد النجار مخططاً للأحمال وعمر رشدي محللاً للأداء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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