موسيماني طلب الرحيل من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أثار الرحيل المفاجئ للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عن الأهلي الجدل، لا سيما أن المدير الفني كان صاحب الرغبة في الرحيل.

وربط البعض بين رحلة موسيماني الأخيرة إلى المغرب، ولقاءاته مع فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، مع وجود أزمات في استمرار مدرب المغرب وحيد خليلوزيتش، مع طرح اسم موسيماني لقيادة منتخب أسود الأطلس في كأس العالم بدلا من خليلوزيتش.

ووجهت إدارة النادي الأهلي الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

المدير الفني كان صاحب الرغبة في الرحيل وفقا لأخبار اليوم.

وأبدى محمود الخطيب رفضه لتصرفات المدير الفني خلال الفترة الأخيرة واعتبره الخطيب محاولات لإنهاء العلاقة.

وكلف النادي الأهلي سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، ذلك بعد رحيل بيتسو موسيماني.

يكون تشكيل الجهاز الحالي على النحو التالي:

سيد عبدالحفيظ مدير جهاز الكرة

سامي قمصان قائم بأعمال المدير الفني

محمد شرف مدرب

ميشيل يانكون مدرب الحراس

محمد النجار مدرب أحمال

عمر رشدي محلل أداء

وسوف يقوم سامي قمصان بالاستعانة بأحد العناصر من المدربين للانضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التخطيط.