شكرا لقرائتكم خبر عن بامبا يقود هجوم الداخلية أمام الزمالك في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بدور الـ32 من كأس مصر الموسم الحالي، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حارس المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – بركات حجاج – محمد الكومي.

خط الوسط: مؤمن عاطف – عبد العزيز السيد – محمود طلعت.

خط الهجوم: أحمد حسين – إسماعيل بامبا – عمر فكري.

من ناحيته شدد السيد عيد على لاعبي فريقه بضرورة السعي لتحقيق الفوز مؤكدًا إن غياب الزمالك عن المشاركة في الفترة الماضية سيؤثر على الأداء، فضلاً عن غياب العناصر الدولية، والإعتماد على أوجه جديدة، ستسهل مهمة فريق الداخلية في حصد بطاقة التأهل.

وتعد مباراة الداخلية هي المباراة رقم 13 على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض، عندما يصطدم فريق الداخلية، وذلك منذ توليه المسؤولية الفنية خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل في وقت سابق لتراجع النتائج، ونجح فيريرا منذ توليه مسؤولية الزمالك في حصد 6 انتصارات، فيما تعادل في 3 مباريات وخسر في 3 لقاءات أخرى.