شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الداخلية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي، والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عبد الله جمعة – يوسف إبراهيم "أوباما" – يوسف أسامة - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من البدلاء:ة السيد عطية ومحمد حسام "بيسو" وأحمد رفاعي وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني ورزاق سيسيه.