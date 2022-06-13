شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني بعد الرحيل عن الأهلى: شكرا نادى القرن لقد منحتنى الحب وهتفت باسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، على تغريدة الصفحة الرسمية للنادي بعد توجيه رسالة شكر له، عقب قرار رحيله عن القلعة الحمراء بعد فترة دامت لمدة 20 شهرًا، عقب إعلان الإدارة فسح العقد بالتراضي بين الطرفين.

وقال موسيماني عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله. شكراً. نادي القرن. الأفضل في القارة، شكرًا على الفرصة والتاريخ. لقد منحتني الحب وهتفت باسمي ومنحتني أقصى درجات الاحترام. إن شاء الله ، نلتقي مرة أخرى. أحب الفريق.



بيتسو موسيماني على تويتر

ووجهت إدارة النادي الأهلي اليوم، الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

وجاء فى بيان النادى الأهلى أن محمود الخطيب رئيس النادي كان قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط، لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر له وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.