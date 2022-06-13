شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المتأهلين الـ15 لثمن نهائى كأس مصر قبل مواجهة الزمالك والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتمل دور الـ16 من كأس مصر اليوم بمعرفة المتأهل من مباراة الزمالك والداخلية والمقرر إقامتها الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة في آخر مواجهات دور الـ32 من المسابقة.

وحتى الآن تأهل 15 فريقًا لدور الـ16 من بطولة كأس مصر وهم: المقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ والجونة والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وطلائع الجيش والبنك الأهلي والمقاصة وبيراميدز والمصري ومنتخب السويس وسموحه والاهلي.

وتعد مباراة الداخلية هي المباراة رقم 13 على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض، عندما يصطدم فريق الداخلية، وذلك منذ توليه المسؤولية الفنية خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل في وقت سابق لتراجع النتائج، ونجح فيريرا منذ توليه مسئولية الزمالك في حصد 6 انتصارات، فيما تعادل في 3 مباريات وخسر في 3 لقاءات أخرى.

وحجز فريق الداخلية مقعدًا له فى الدورى الممتاز قبل نهاية دورى القسم الثانى بأربع مباريات، حيث حقق الفريق 11 فوزا على ملعبه و8 خارج ملعبه، كذلك حقق 11 فوزا متتاليا قبل الخسارة من السكة الحديد 4-1

وقاد المدير الفنى للداخلية سيد عيد الفريق إلى العودة للدورى من جديد لأول مرة منذ موسم 2018-2019، وتعد تلك المرة الثالثة التى يقود فيها سيد عيد فريقا للتأهل للدورى.

وسجل فريق الدخلية 41 هدفا سجلها 10 لاعبين ويتصدر قائمة الهدافين إسماعيل بامبا برصيد 12هدفا يليه سمير فكرى برصيد 10 أهداف.