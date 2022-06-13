مفاجأة.. الزمالك يقترب من استعادة دونجا الإسماعيلى

القاهرة - سامية سيد - في مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر داخل إدارة الزمالك عن وصول إدارة النادي لاتفاق مع محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق لعودته لصفوف الزمالك مرة أخري في الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك تواصلت مع اللاعب لعودته في ظل انضمامه دون مقابل لانتهاء عقده مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي، فضلا عن حاجة الزمالك لتدعيم الوسط في ظل اقتراب رحيل طارق حامد.

من ناحية أخرى يحفز مجلس إدارة الزمالك لاعبيه قبل لقاء القمة المقبل أمام الأهلى يوم 19 يونيه الجارى بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين كنوع من التحفيز لهم قبل هذه المواجهة الحاسمة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا من مواصلة الإنتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة التي تعد عنق زجاجة للفريق في مشواره نحو المحافظة على لقب الدورى.

كان الزمالك قد استعاد نغمة الانتصارات في آخر مبارياته بالدورى بالفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بعد الخسارة في مباراتى إنبى وطلائع الجيش.