شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يعلن قرعة الدورى الممتاز والمرتبط مواليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد قرعة الدورى الممتاز للرجال ومرتبط 2004 للموسم المحلى 2022/2023 والتى أقيمت اليوم بمدينة رأس البر بحضور محمد الأمين رئيس الإتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وهو سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات وأعضاء لجنة المسابقات للاتحاد المصري.

شهدت القرعة تقسيم الأندية الـ32 المشاركين علي 4 مجموعات، أجريت قرعة علنية علي المجموعات الأولى والثانية والثالثة وفقًا لتصنيف العام الماضي مع استمرار أندية الصعيد في مجموعة واحدة كما تم مناقشه نظام المسابقة من حيث الصعود والهبوط وتقسيم الدوري الممتاز إلى مستويين.

تضم المجموعة الأولى أندية كل من مركز شباب استاد المنصورة والحوار وطنطا ومصر للبترول وغزل المحلة وبلدية المحلة والنصر ومحافظة الفيوم.

بينما ضمت المجموعة الثانية، أندية كل من 6 أكتوبر والإسماعيلى والترسانة ومدينة نصر وبورسعيد وبنها وكفر الشيخ واتحاد الشرطة.

أما المجموعة الثالثة، فضمت أصحاب الجياد وحدائق الأهرام والداخلية وألعاب دمنهور والمقاولون والشيخ زايد والصفوة وحلوان.

بينما ضمت المجموعة الرابعة أندية، ملوى والمنيا وأسيوط وأسيوط لتكرير البترول وأسوان ومركز شباب أسيوط وبنى سويف وقارون.