شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرحل عن تدريب بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائي رحيل محمد صلاح المدير الفني لبلدية المحلة عن القيادة الفنية للفريق بعد انتهاء تعاقده عقب نهاية الموسم الماضى.

وفشل محمد صلاح في تحقيق الصعود مع بلدية المحلة بعد تحقيق الفريق للمركز الخامس برصيد 51 نقطة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة بلدية المحلة اجتماعًا خلال اليومين القادمين للإعلان عن اسم المدير الفني الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل من أجل تحقيق حلم المحلاوية في العودة للأضواء.

ويدرس مصطفى الشامى رئيس مجلس إدارة بلدية المحلة عدد من السير الذاتية في الوقت الحالي لحسم الأمر واختيار مدير فنى جديد لقيادة الفريق .