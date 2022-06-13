شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الكأس.. الزمالك يفوز على الداخلية بثنائية كهربا وأوباما فى آخر مواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي نادي الزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين، مع فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور 32 من بطولة كأس مصر.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في آخر مباراة جمعتهما والتي كانت في 5 ديسمبر 2019 في بطولة الدوري، وسجل هدفي الزمالك محمود عبد المنعم كهربا ويوسف أوباما، وسجل إبراهيم أبو اليزيد هدف الداخلية الوحيد كما أهدر ركلة جزاء احاسبها الحكم محمد الصباحي خلال المباراة والتي تصدى لها عماد السيد حارس الزمالك في هذه المباراة.

وتعد مباراة الداخلية هي المباراة رقم 13 على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض، عندما يصطدم فريق الداخلية، وذلك منذ توليه المسؤولية الفنية خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل في وقت سابق لتراجع النتائج، ونجح فيريرا منذ توليه مسؤولية الزمالك في حصد 6 انتصارات، فيما تعادل في 3 مباريات وخسر في 3 لقاءات أخرى.

ويفتقد الزمالك لعناصر مهمة وأساسية في مباراة الداخلية، أبرزهم، محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد أبو جبل زيزو وكذلك طارق حامد وإمام عاشور، إلا أن الغيابات العديدة، تفتح الباب أمام نجوم دكة البدلاء والوجوه الجديدة من الناشئين للمشاركة وتثبيت أقدامهم في التشكيل الأساسي، ووضع فيريرا عدة حلول لأزمة وسط الملعب، وبعد أن كان إسلام جابر هو المرشح الأول لمجاورة محمد أشرف روقا في وسط ملعب الزمالك أمام الداخلية، دخل عبد الله جمعة دائرة الترشيحات فى هذا المركز، ومعه سيف جعفر، وإن كانت أسهم عبد الله جمعة هي الأقوى خاصة بعدما شارك اللاعب في هذا المركز في التدريبات الأخيرة وقدم مستوى مميز.