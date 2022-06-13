شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يجتمع بممثلى المناطق لمناقشة استعدادات الموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم ظهر اليوم بالمدينة الشبابية بمدينة رأس البر إجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة محمد الأمين وأعضاء مجلس الإدارة، عادل إبراهيم وأحمد مصطفى وسعيد عبد الغنى وذلك مع ممثلى مناطق كرة اليد على مستوى الجمهورية.

تخلل الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الهامة و التى تخص الاهتمام بالاندية فى كافة محافظات مصر.

وخلال كلمته أكد محمد الأمين على تفعيل دور المناطق و مساعدة الاندية قدر المستطاع بتوفير الامكانيات و ذلك من خلال تدعيم الاتحاد المصرى لكرة اليد للمناطق.

و قد تم مناقشة كافة التحضيرات قبل انطلاق الموسم الرياضى الجديد 2022-2023 حيث يأتي الاجتماع مع السادة ممثلى المناطق خلال انعقاد المؤتمر السنوي العام لاندية كرة اليد المصرية و المقام حاليا بالمدينة الشبابية بمدينة رأس البر.

و خلال المؤتمر السنوى العام اجتمع الأمين مع لجنة شئون المناطق برئاسة اشرف جلال و مقرر اللجنة محمد ابو الخير حيث تم مناقشة كافة الامور المتعلقة خلال المرحلة القادمة الخاصة بدعم المناطق و تعظيم دورها مع الاندية و انشاء منتخبات المناطق و اكد الأمين على ان هناك العديد من المواهب و اللاعبين المميزين تخرج من خلال اندية الاقاليم و هذا يعود بالفائدة على كرة اليد المصرية بشكل عام.