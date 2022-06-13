شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كوريا لم تحقق الفوز على مصر بالمواجهات الرسمية منذ 34 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الثامنة من مساء غد الثلاثاء يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره كوريا الجنوبية ، في اللقاء الودى الذى يقام بملعب كاس العالم سيول .

ولم يحقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على الفراعنة منذ 34 عاما، حيث ألتقى كوريا عام 1988 في كأس الأفرو أسيوية للمنتخبات ، وفازت فيها كوريا على مصر 4/3 بركلات الترجيح التي تم اللجوء إليها بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما .

ويبلغ عدد المواجهات الرسمية التي جمعت مصر وكوريا مباراتين فقط أقيمتا عام 1964، و 1988 ، حققت مصر الفوز في مباراة و كوريا في الأخرى.

وعلى مستوى الوديات فألتقى المنتخبان في 3 وديات ، فازت فيها مصر بمباراة و كوريا بمبارتين .

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب المصري مع مالاوي في المباراة القادمة بتصفيات أمم أفريقيا فى شهر سبتمبر المقبل.