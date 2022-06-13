شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتسلح بـ 6 انتصارات مع الزمالك قبل مواجهة الداخلية في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تحديا جديدا مع القلعة البيضاء عندما يصطدم بفريق الداخلية، في مباراة دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16.

وتعد مباراة الداخلية هي المباراة رقم 13 على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض، عندما يصطدم فريق الداخلية، وذلك منذ توليه المسؤولية الفنية خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل في وقت سابق لتراجع النتائج، ونجح فيريرا منذ توليه مسؤولية الزمالك في حصد 6 انتصارات، فيما تعادل في 3 مباريات وخسر في 3 لقاءات أخرى.

ويفتقد الزمالك لعناصر مهمة وأساسية في مباراة الداخلية، أبرزهم، محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد أبو جبل زيزو وكذلك طارق حامد وإمام عاشور، إلا أن الغيابات العديدة، تفتح الباب أمام نجوم دكة البدلاء والوجوه الجديدة من الناشئين للمشاركة وتثبيت أقدامهم في التشكيل الأساسي، ووضع فيريرا عدة حلول لأزمة وسط الملعب، وبعد أن كان إسلام جابر هو المرشح الأول لمجاورة محمد أشرف روقا في وسط ملعب الزمالك أمام الداخلية، دخل عبد الله جمعة دائرة الترشيحات فى هذا المركز، ومعه سيف جعفر، وإن كانت أسهم عبد الله جمعة هي الأقوى خاصة بعدما شارك اللاعب في هذا المركز في التدريبات الأخيرة وقدم مستوى مميز.

من المتوقع أن يخوض البرتغالى فيريرا مواجهة الداخلية بتشكيل به مزيج من الناشئين وأصحاب الخبرات المتاحين بالقائمة، ويعد التشكيل المتوقع هو:- محمد عواد فى حراسة المرمى، فى الدفاع:- حسام عبد المجيد – محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى – محمد طارق، فى الوسط:- محمد أشرف روقا – عبد الله جمعة – يوسف أوباما – يوسف أسامة نبيه – سيد نيمار، فى الهجوم:- عمر السعيد.