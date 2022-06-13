الامارات | عاجل.. موسيماني يرفض الاستمرار في الأهلي ومجلس الإدارة يكلف مدرب جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. موسيماني يرفض الاستمرار في الأهلي ومجلس الإدارة يكلف مدرب جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري رسمياً إقالة المدرب الجنوب إفريقي موسيماني، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد فترة من الشد والجذب عقب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر النادي الأهلي خبر إقالة المدرب على حسابه الرسمي عبر موقع "توتير" كما ألحق ذلك بخبر تكليف المدرب سامي قمصان بمهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وقال الأهلي في بيانه الرسمي: "وجهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد فسخ التعاقد بالتراضي، في ضوء احترام متبادل بين الطرفين".

وأضاف البيان: "كان الكابتن محمد الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وباجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصاً على استقرار الفريق، ونظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني، خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية. وبعد مناقشة الموقف كاملاً وباجماع تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي وجري فسخ التعاقد مع أجواء ودية بين الطرفين".

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