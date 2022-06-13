بيان رسمي.. الأهلي يعلن رحيل موسيماني ويكشف تفاصيل الاجتماع الأخير

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن فسخ تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وذلك بعد مشوار حافل بالنجاحات خلال الفترة الماضية.

وأصدر النادي الأهلي بياناً، منذ قليل، أعلن فيه أن إدارة النادي وجهت الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

وأضاف البيان أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، "قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط، لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق".

وأضاف البيان: "لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين."

وفي بيان آخر، أعلن النادي الأهلي تكليف سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، بالقيام بمهام المدير الفني بشكل مؤقت، بعد رحيل موسيماني.

وبهذا يكون تشكل الجهاز الفني الحالي على النحو التالي:

سيد عبدالحفيظ: مدير جهاز الكرة

سامي قمصان: قائم بأعمال المدير الفني

محمد شرف: مدرب

ميشيل يانكون: مدرب حراس مرمى

محمد النجار: مدرب أحمال

عمر رشدي: محلل أداء