وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن حل مجالس الاتحادات الرياضية "أمر لا يكون صحيحاً على الدوام"، متابعاً: "حتى وإن كان القرار سليماً، لكن التوقيت غير سليم، إذن فالقرار في مجمله يكون خاطئًا".

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الجلسة العامة والخاصة بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأضاف صبحي: "نعرف مدى انزعاج الرأي العام من بعض التطورات الرياضية الأخيرة، لكن يجب أن يكون لدينا مشروعا متكاملًا للعديد من الأحداث الرياضية المقبلة.. لدينا بطولات إفريقية، والعديد من نُسخ كأس العالم المقبلة.. علينا أن نتمهل ونبدأ في بلورة مشروع رياضي متكامل ينظر لما هو مُقبل".

وتابع: "نسعى باستمرار لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز متكاملة لخدمة المجتمع، وتقديم الخدمات الثقافية الشبابية والرياضية وغيرها، متابعا: نحاول المواءمة ما بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء الشخصية المصرية منذ سن صغيرة، لذا فإننا نعتمد على مراكز التنشئة المجتمعية، ببرامج تنهض بالأسرة والشباب والنشء."

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة لديها استراتيجية لتربية النشء وتطوير الرياضة في كافة القطاعات، وأنها تقوم على أساس تحكيم العقل والتعامل بهدوء وقت الأزمات، وليس عبر وضع عراقيل أمام التطوير، مؤكدًا أن هذا هو الأسلوب العلمي الأفضل، وحقق نتائجًا إيجابية واعدة في مجال الرياضة.