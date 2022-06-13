شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف مناقشة السير الذاتية لمدربين أجانب لاختيار خليفة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الأهلى فى دراسة عدد من السير الذاتية لمجموعة من المدربين الأجانب بعد فسخ التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الكرة.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى فى استعراض السير الذاتية الخاصة بمدربين أجانب على أعلى مستوى من أجل اختيار أفضل الأسماء المتاحة فى سوق الانتقالات فى الوقت الحالى، مستفيدا من انتهاء الدوريات فى غالبية الدول الأوروبية والعربية والبحث عن مدير فنى يليق بالفريق الأحمر، وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الحالى بمصر، وهو ما قد يتسبب فى ارتباط المدربين المميزين مع فرق أخرى.

وجهت إدارة النادي الأهلى اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء احترام متبادل بين الطرفين.. كان محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وباجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق .. لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالاجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.

وقضى موسيمانى 620 يوماً على رأس القيادة الفنية للأهلى بما يعادل عاماً وثمانية أشهر و 12 يوماً منذ توليه المسئولية الفنية في 1 أكتوبر 2020 خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

وإجمالا لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.

وكان الأهلى قد مدد تعاقد موسيمانى موسمين بعد نجاحاته المدوية مع أحفاد التتش منذ توليه المسئولية خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.

توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.