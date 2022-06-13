شكرا لقرائتكم خبر عن عروض الاحتراف تقرب رمضان صبحى من الرحيل عن بيراميدز فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب رمضان صبحي جناح الفريق الكروى الأول بنادي بيراميدز، من العودة لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، والرحيل عن صفوف فريقه فى الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعدما تلقي اللاعب العديد من العروض وجاء أبرزها من أندية الدورى التركى.

وذكرت تقارير صحفية تركية إن نادي جالطة سراى يتنافس مع بشكتاش التركى علي ضم رمضان صبحي من بيراميدز في الموسم المقبل، لا سيما وإن إدارة بيراميدز كانت وعدت اللاعب إن التفكير في الرحيل أو الاحتراف الخارجي يكون بعد الموسم الثاني له في تعاقده مع الفريق السماوى، وهو ما يقرب اللاعب من العودة للاحتراف.

كما إن مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي حول ضمه فى الموسم الجديد تعطلت، بسبب ضخامة المقابل المادي المطلوب من اللاعب وناديه نظير الاستغناء عن خدماته، خاصة وإن رمضان وقع عقد مع بيراميدز لمدة 5 مواسم، قضي منهم موسمين فقط، الأمر الذي يصعب انتقاله لنادي مصري.

وتنتظر إدارة نادي بيراميدز وصول عروض رسمية من الأندية الخارجية التي ترغب في ضم رمضان صبحي لدراستها وتحديد المقابل المادي للصفقة، لحسم مصير اللاعب في الفترة المقبلة.