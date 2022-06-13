شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكلف سامي قمصان بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت بعد رحيل موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف النادي الأهلي سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، ذلك بعد رحيل بيتسو موسيماني.. ويكون تشكيل الجهاز الحالي على النحو التالي:

سيد عبدالحفيظ مدير جهاز الكرة

سامي قمصان قائم بأعمال المدير الفني

محمد شرف مدرب

ميشيل يانكون مدرب الحراس

محمد النجار مدرب أحمال

عمر رشدي محلل أداء

وأكد الأهلي فى بيان رسمي أن سامي قمصان سوف يقوم بالإستعانة بأحد العناصر من المدربين للإنضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التخطيط.