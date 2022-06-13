الأهلي يكلف سامي قمصان بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت بعد رحيل موسيمانى

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكلف سامي قمصان بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت بعد رحيل موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كلف النادي الأهلي سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، ذلك بعد رحيل بيتسو موسيماني.. ويكون تشكيل الجهاز الحالي على النحو التالي:
سيد عبدالحفيظ مدير جهاز الكرة
سامي قمصان قائم بأعمال المدير الفني
محمد شرف مدرب
ميشيل يانكون مدرب الحراس
محمد النجار مدرب أحمال
عمر رشدي محلل أداء
وأكد الأهلي فى بيان رسمي أن سامي قمصان سوف يقوم بالإستعانة بأحد العناصر من المدربين للإنضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التخطيط.