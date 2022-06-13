شكرا لقرائتكم خبر عن كشف النقاب عن الشعار الرسمي لبطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن الشعار الرسمي لبطولة إفريقيا السادسة عشر للجمباز الإيقاعي كبار وناشئين التي تنظمها مصر خلال الفترة من 17 حتي 19 يونيو الجاري على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي والمؤهلة لبطولة العالم 2022 المؤهلة لاوليمبياد باريس 2024.

وجاء الشعار الرسمي على شكل القارة الأفريقية بما يواكب الحدث الكبير الذي تنظمه مصر خلال الفترة المقبلة على أرض المحروسة .

وتعتبر هذه البطولة أولي البطولات الأفريقية آلتي ينظمها اتحاد الجمباز فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز.

وتقام بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئين بمشاركة 7 دول وهي الجزائر وأنجولا والرأس الأخضر، والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ومصر البلد المضيف باجمالي عدد المشاركين : 99 منهم 60 لاعبة.

ويمثل لاعبات منتخب مصر الجماعي ناشئات: “رؤى وائل ومريم سمير وجودي ياسر وبتول خالد وجورية تامر ونادين محمد” ، ويمثل لاعبات منتخب مصر الجماعي كبار: "دانا ياسر وليلى الشريف وملك تامر ونازلي محمد ، وسندري عاصم وخديجة محمد" ، ويمثل لاعبات فردي كبار: “امينة احمد وعلياء حازم وفريده عادل وجومانا احمد”، ويمثل لاعبات فردي ناشئات: “فريده عمرو وعبير مدحت ولمار عاصم وعاليا اسامة”.

ويتكون الجهاز الفني من: “المدربات ميار رجب ونهى حسام ومنار الغاول، وهوايدا سلامة و تاتيانا اندريفا، والمحكمات ياسمين رستم وعاليا الكاتب ولينا هاشم، وسارة رستم".