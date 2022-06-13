7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية والمهمة، على مستوى الأندية و المنتخب، والتى جاء على رأسها غياب موسيمانى عن مران الأهلى رغم تواجده فى القاهرة، وغياب محمود علاء عن مباراة مصرو كوريا.

الأهلى يكشف حقيقة تغريم النادى مليون دولار فى قضية عبد الله السعيد

نفى النادي الأهلي الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية حول تغريم النادي مليون دولار لصالح عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق. يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة صعبة عندما يصطدم بفريق الداخلية، فى مباراة يسعى فيها كل فريق لتحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل، خاصة أن الزمالك يبحث عن الانتصارات فى كافة البطولات التي يشارك بها، فيما يسعى الداخلية لمواصلة الصحوة والتأهل على حساب الفارس الأبيض بعدما تأهل الفريق للدورى الممتاز.

أكد الإعلامى خالد الغندور، أن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر استقر على تقديم استقالته من منصبه عقب ودية الفراعنة مع كوريا الجنوبية ظهر غداً الثلاثاء.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.

تأكد غياب محمود علاء مدافع المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة كوريا الجنوبية غداً الثلاثاء في اللقاء الودي الذي يجمع المنتخبين، وذلك بعد غيابه عن المران الأساسي للمنتخب الذي أقيم اليوم لإصابته بكدمة قوية. موسيمانى يواصل الغياب عن تدريبات الأهلى رغم تواجده فى القاهرة واصل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، الغياب عن قيادة تدريبات الفريق التى أقيمت اليوم، الإثنين، باستاد التتش رغم تواجده في القاهرة منذ يوم الجمعة الماضي.

نونو ألميدا يطالب فاركو بتفعيل بند شراء محمد صبحى خوفاً من إغراءات الأندية

طالب البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، مسئولى ناديه بسرعة حسم ملف تفعيل بند الشراء فى عقد الحارس محمد صبحى المعار من الزمالك مقابل 20 مليون جنيه وحسم ضمه رسميا إلى فاركو فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.