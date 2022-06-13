شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تقريرًا مفصلاً عن لاعبى الزمالك الدوليين بعد العودة من كوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من أفراد جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل، عن جميع لاعبي الفريق الدوليين الذين انضموا لصفوف منتخب مصر، منذ مواجهتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ومواجهة كوريا الودية التي ستقام غدًا الثلاثاء.

وكلف فيريرا معاونيه بإعداد تقرير مفصل عن لاعبي الفريق الدوليين من حيث عدد دقائق المشاركة، وهل تغير مركز أي لاعب خلال مشاركته مع الفراعنة، والإصابات التي تعرض لها اللاعبين ومدة العلاج.

ويرغب فةالبروفيسور البرتغالي في الوقوف علي مستوى جميع اللاعبين الدوليين، قبل بداية الاستعداد لمواجهة الأهلي، في الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري علي ستاد السلام.

ويخوض الليلة فريق الزمالك مواجهة صعبة أنام نظيره الداخلية، فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، علي ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر.