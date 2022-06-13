شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخاطب "الأولمبية" لوضع آلية لمراقبة الخطابات المتبادلة مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا اليوم الاثنين إلى اللجنة الأولمبية المصرية، تتطلع فيه إلى قيامها بوضع آلية وقواعد فاعلة، لمراقبة التزام اتحاد الكرة بتداول الخطابات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة وتضمن الشفافية في المعاملات المتبادلة بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية المختلفة..

جاء ذلك في ضوء ما تعرض له النادي في أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال. وما جرى من اتحاد الكرة في هذا الشأن بعدما تسلم من «كاف» في 19-1-2022 خطاب تنظيم المباراة النهائية، وترتب عليه ضياع حق النادي الأهلي في أداء النهائي على ملعب محايد.