الأهلى يخاطب "الأولمبية" لوضع آلية لمراقبة الخطابات المتبادلة مع اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخاطب "الأولمبية" لوضع آلية لمراقبة الخطابات المتبادلة مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا اليوم الاثنين إلى اللجنة الأولمبية المصرية، تتطلع فيه إلى قيامها بوضع آلية وقواعد فاعلة، لمراقبة التزام اتحاد الكرة بتداول الخطابات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة وتضمن الشفافية في المعاملات المتبادلة بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية المختلفة..
جاء ذلك في ضوء ما تعرض له النادي في أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال. وما جرى من اتحاد الكرة في هذا الشأن بعدما تسلم من «كاف» في 19-1-2022 خطاب تنظيم المباراة النهائية، وترتب عليه ضياع حق النادي الأهلي في أداء النهائي على ملعب محايد.
وفى إطار مختلف نفى النادي الأهلي الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية حول تغريم النادي مليون دولار لصالح عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق.
وأفادت مصادر لـ ”الخليج 365” أن إدارة الأهلي استفسرت من المحامي السويسري مونتييري الذي يستعين به النادي في القضايا الرياضية المنظورة أمام الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية "كاس" عن صحة هذه الغرامة.
وأوضح مصدر أن مونتييري نفى لإدارة الاهلي أن تكون هناك عقوبات أو غرامات مالية ضد النادي بخصوص قضية عبد الله السعيد.
وأشار المصدر إلى أن هذا الأنباء غير صحيحة ولو كانت هناك غرامات سيتم الإعلان عنها بشكل واضح ثم يتم تقديم أستئناف على الحكم كما يحدث في أي قضايا من هذا النوع.
وقالت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية أن عبد الله السعيد الذي رحل عن الأهلي في صيف 2018، بعد أزمة توقيعه الشهيرة للزمالك حصل على حكم بتغريم الأهلي مليون دولار.
وكان الأهلي قد حصل على حكم بتغريم السعيد 2 مليون دولار لصالح الأهلي كتعويض عن انتقاله لنادي بيراميدز، يذكر أن عبد الله السعيد أعلن اعتزال اللعب الدولي في فبراير الماضي.