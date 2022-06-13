شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الزمالك مع صافرة محمود بسيونى.. الأبيض لا يعرف الخسارة معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى في الثامنة مساء غد الثلاثاء فريق الزمالك مع نظيره الداخلية ، في إطار دور الـ 32 من بطولة كأس مصر ، باللقاء الذي يقام باستاد القاهرة الدولى .

ويتولى إدارة اللقاء تحكيميا محمود بسيونى ويعاونه كلا من وائل شعبان وخالد السيد حكام مساعدين، ومحمد الدسوقي حكم رابع، ويتواجد في تقنية الفيديو سيد شعبان ويساعده أحمد صلاح.

وتٌعد مباراة اليوم بين الزمالك والداخلية هي المواجهة رقم 7 التي يديرها محمود بسيونى للزمالك حيث سبق و أدار 6 مواجهات للفريق الأبيض ، حقق الفوز في 4 مباريات ، و تعادل في مباراتين ، و لم يتلق أي هزيمة معه .

وخلال المواجهات الستة أشهر بسيونى 9 إنذارات و احتسب 3 ركلات جزاء .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الداخلية المقرر لها اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم محمد .

خط الوسط: محمد حسام الدين "بيسو" - أحمد رفاعي - محمد خضري - محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - أيمن حفني - سيف جعفر - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: يوسف أسامة - سيد عبد الله "نيمار" - عمر السعيد.