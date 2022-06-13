شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والداخلية الليلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الداخلية في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر على ستاد القاهرة الدولى، ونلقى الضوء على كواليس هذه المباراة بالسطور التالية..

س: من يدير مباراة الزمالك والداخلية تحكيمياً؟

ج: أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك والداخلية إلى طاقم تحكيم مكون من كل من: محمود بسيوني، ويعاونه وائل شعبان خالد السيد حكام راية، ومحمد الدسوقي حكم رابع، ويتواجد في تقنية الفيديو: سيد شعبان ويساعده أحمد صلاح.

س: ماذا عن تاريخ الزمالك في بطولة كأس مصر؟

ج: حقق الزمالك لقب كأس مصر 27 مرة أولها فى النسخة الأولى موسم 1921 – 1922 على حساب الاتحاد وآخرها موسم 2018 على حساب بيراميدز.

س: ما هى قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية؟

ج: أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الداخلية وضمت كل من :حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية ، خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم محمد ، خط الوسط: محمد حسام الدين "بيسو" - أحمد رفاعي - محمد خضري - محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - أيمن حفني - سيف جعفر - رزاق سيسيه ، خط الهجوم: يوسف أسامة - سيد عبد الله "نيمار" - عمر السعيد.

س: ماذا قال فيريرا لنجوم الزمالك عن مواجهة الداخلية؟

ج: تحدث البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، مع لاعبيه محذرا إياهم من التهاون أمام الداخلية أو التعالي، خاصة أن فريق الداخلية يضم عناصر مميزة ويمتلك 48 هدفا فى دورى الدرجة الثانية، ونجح فى التأهل للدوري الممتاز، ما سيجعل المنافسة شرسة، وتحتاج تركيزاً من جميع اللاعبين، لافتًا إلى أن الجميع مطالب بتقديم أفضل ما لديه من إمكانيات خاصة في ظل غياب اللاعبين الدوليين والاعتماد على بعض البدلاء، وتعد فرصة كبيرة وعليهم التمسك بها.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية؟

ج: من المتوقع أن يخوض البرتغالى فيريرا مواجهة الداخلية بتشكيل به مزيج من الناشئين وأصحاب الخبرات المتاحين بالقائمة، ويعد التشكيل المتوقع هو:-

محمد عواد فى حراسة المرمى

فى الدفاع:- حسام عبد المجيد – محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى – محمد طارق.

فى الوسط:- محمد أشرف روقا – عبد الله جمعة – يوسف أوباما – يوسف أسامة نبيه – سيد نيمار.

فى الهجوم:- عمر السعيد.

س: ماذا يحتاج الداخلية من مواجهة الزمالك الليلة؟

ج : يعمل فريق الداخلية على مواصلة صحوته بعد التأهل للدورى الممتاز، متصدرًا مجموعته برصيد 69 نقطة، حصدهم من 30 مباراة، وسجل لاعبوه 48 هدف، واستقبلت شباكه 25، ويأمل لاعبو الداخلية في تحقيق المفاجأة أمام متصدر الدورى الممتاز، وإقصاءه من بطولة كاس مصر، حيث شدد السيد عيد على لاعبي فريقه بضرورة السعي لتحقيق الفوز مؤكدًا إن غياب الزمالك عن المشاركة في الفترة الماضية سيؤثر على الأداء، فضلاً عن غياب العناصر الدولية، والإعتماد على أوجه جديدة، ستسهل مهمة فريق الداخلية في حصد بطاقة التأهل.