شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى جاهز بالقوة الضاربة لمواجهة المقاصة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى للتدريبات اليوم، عقب راحة 24 ساعة منحها الجهاز الفنى للاعبين بعد انتهاء معسكر زعيم الثغر بالقاهرة والذى أستمر لمدة أسبوع خاض الفريق خلاله 3 وديات أمام منتخب القاهرة وإنبى و فيوتشر.

وأثنى عماد النحاس المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، على المعسكر ووصفه بالمفيد حيث نجح خلاله فى علاج بعض الأخطاء الدفاعية، وأصبح الفريق جاهز بالقوة الضاربة للمباريات المقبلة.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة مصر المقاصة، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

واستعاد فريق الاتحاد السكندري، جهود خالد الغندور وأحمد عادل ميسى وبيواتنج وسعيدو سمبورى وهداف الفريق مابولولو، وأوضح عماد النحاس أنه سيخوض مباراة المقاصة تحت شعار لا بديل عن الفوز حيث تعد هذه المباراة بست نقاط لأنها أمام أحد الفرق المهددة بالهبوط والفوز فيها يمنح الفريق الابتعاد عن مرحلة الخطر.

وأضاف عماد النحاس أنه سيخصص خلال الأيام القادمة تدريبات خاصة للاعبين يشرح خلالها نقاط القوة والضعف بالمقاصة.