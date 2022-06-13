شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جاد الله رئيسا لقطاع الناشئين بنادى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، تعيين خالد جاد الله رئيساً لقطاع الناشئين بنادي البنك الأهلى، في إطار رغبة مجلس إدارة النادي لدعم وتطوير قطاع الناشئين بالنادي ليتواكب مع الإنجازات التي يحققها فريق الكرة الأول وباقي الفرق والألعاب الأخرى.

ويمتلك خالد جاد الله سيرة ذاتية متميزة في مجال قطاعات الناشئين تتناسب مع تطلعات مجلس إدارة نادي البنك الأهلي للمرحلة المقبلة، وعلي مستوي المنتخبات الوطنية تولي خالد جاد الله منصب المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة في تصفيات كأس العالم، والمدرب العام للمنتخب المصري الأوليمبي مع المدير الفني الألماني زيجي هيلد في تصفيات سيدني الأوليمبية، والمدرب العام لمنتخب مصر للناشئين في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وعلى مستوي الأندية تولي خالد جاد الله منصب نائب مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ومديرا فنياً لقطاع الناشئين والشباب بالأهلي، ومديرا فنياً للمراحل العمرية 15 و17 سنة في النادي الأهلي وحقق بطولة القطاعات، بجانب الحصول علي بطولة الإمارات العربية مع النادي الأهلى، وحصد أيضاً بطولة المملكة العربية السعودية للناشئين مع نادي الاتفاق السعودي عندما كان مديراً فنياً للفريق، بجانب سيرة ذاتية متميزة لاعباً ومدربا علي مستوي الفريق الأول.

وعلى مستوي الدراسات والدورات العلمية التي حصل عليها من الخارج، يمتلك خالد جاد الله سيرة ذاتية قوية في علم التدريب، حيث حصل على شهادة جامعة لايبزج بألمانيا الغربية وأيضاً شهادة من الإتحاد الألماني لكرة القدم لتدريب الفرق القومية بجانب دبلوم من الإتحاد الدولي في كرة القدم، وحصل أيضاً علي شهادة من الاكاديميه الرياضية برومانيا بخلاف الرخص التدريبية من الإتحاد الإفريقي.