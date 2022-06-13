شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة فى كوريا الجنوبية وحرارة معتدلة قبل مواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، تساقط بعض الأمطار على كوريا الجنوبية وذلك خلال المران الأساسي الذي خاضه المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة كوريا، وكشف مراسل أون تايم سبورت المرافق لبعثة الفراعنة، عبر برنامج "أخبار أون تايم" تفاصيل درجات الحرارة اليوم وغداً قبل اللقاء الودي المرتقب قائلاً: تساقطت اليوم بعض الأمطار الطفيفة ودرجة الحرارة 19 وغدا ستكون 27 درجة.

ولبى مسئولو اتحاد الكرة و منتخب مصر دعوة سفارة مصر بكوريا الجنوبية بإقامة مأدبة غذاء لبعثة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال على هامش المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر و كوريا الجنوبية غدًا.

وقام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كوريا يرافقه محمد بركات عضو المجلس بإهداء درع الاتحاد إلى سفير مصر بكوريا .

ووجه خالد الدرندلي الشكر إلى سفارة مصر بكوريا على حسن الإستقبال وتسهيل مهمة بعثة منتخب مصر منذ قدومها إلى كوريا، كما رحب سفير مصر بكوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن، ببعثة المنتخب والتأكيد على إهتمام الجانب الكوري باللقاء، ونفاذ التذاكر الخاصة بالمباراة بالكامل.