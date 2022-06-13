شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يواصل الغياب عن تدريبات الأهلى رغم تواجده فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، الغياب عن قيادة تدريبات الفريق التى أقيمت اليوم، الإثنين، باستاد التتش رغم تواجده في القاهرة منذ يوم الجمعة الماضي.

ولم يقد موسيماني الأهلي في مباراته أمس، الأحد، أمام المصري السلوم في دور الـ32 لبطولة كأس مصر التى أقيمت بأستاد الاهلي والسلام وأنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وسافر موسيماني إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازة عدة أيام هناك ثم سافر للمغرب لحضور دورة تدريبيبة تابعة للفيفا قبل أن يعود للقاهرة مساء الجمعة الماضية.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي وباسين منصور جلسة مع موسيماني مساء الجمعة الماضية لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق وببعض المشاكل التى صاحبت الفريق الفترة الماضية وجعلت البعض يتكهن بإمكانية إقالة موسيماني خاصة بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي ، لكن هذا لم يحدث وخرجت أنباء من الأهلي تُفيد بأن موسيماني مُستمر لنهاية الموسم الحالي على أقل تقدير.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.