شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى عن تولى خالد جلال تدريب المنتخب الأولمبى: البديل جاهز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى، أنه لا يوجد تفاوض من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم لتولى خالد جلال المدير الفني للفريق مهمة تدريب المنتخب الأولمبي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أشرف نصار خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يرحب بتولى خالد جلال تدريب المنتخب الأولمبي وهذا أمر وطنى ولا يوجد تأخير فى حال طلب مدرب أو لاعب من قبل الجبلاية ونحن جاهزين بالبدلاء فى جميع الأحوال.

وكانت ترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة عن إتفاق مسؤولى الاتحاد المصرى لكرة القدم مع خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى لتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر الأولمبي خلفا للمدرب شوقى غريب.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد المصرى لكرة القدم بالاعلان عن مدرب المنتخب الأولمبي يوم الخميس المقبل عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الإدارة برئاسة جمال علام.