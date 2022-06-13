شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ناشئين فى تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية والسعيد يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 باستاد القاهرة الدولى، وهى المباراة التى يخوضها الفارس الأبيض بدون اللاعبين الدوليين.

وأعلن البتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى قائمة اللاعبين استعدادًا للمباراة، والتى ضمت كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم محمد، خط الوسط: محمد حسام الدين "بيسو" - أحمد رفاعي - محمد خضري - محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم " أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - أيمن حفني - سيف جعفر - رزاق سيسيه، خط الهجوم: يوسف أسامه - سيد عبد الله " نيمار " - عمر السعيد .

من المتوقع أن يخوض البرتغالى فيريرا مواجهة الداخلية بتشكيل به مزيج من الناشئين وأصحاب الخبرات المتاحين بالقائمة، ويعد التشكيل المتوقع هو:-

محمد عواد فى حراسة المرمى

فى الدفاع:- حسام عبد المجيد – محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى – محمد طارق.

فى الوسط:- محمد أشرف روقا – عبد الله جمعة – يوسف أوباما – يوسف أسامة نبيه – سيد نيمار.

فى الهجوم:- عمر السعيد.