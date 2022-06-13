شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يدعم حسام حسن فى جلسة خاصة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى على دعم نجمه حسام حسن مهاجم الفريق عقب مباراة المصرى بالسلوم بكأس مصر والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد.

وطالب قمصان لاعبه بنسيان أحداث المباراة والتركيز في المباريات المقبلة لإستعادة حساسية التهديف مطالباً اللاعب بالتركيز والاجتهاد في التدريبات للتخلص من حالة النحس الهجومى التي تلازمه.

وظهر حسام حسن بمستوى سيئ وأهدر فرص سهلة خلال موقعة الكأس ، وشارك المهاجم في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر ورفض قمصان إستبداله طوال اللقاء لمنحه مزيداً من الثقة.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى صفحة مباراة المصرى بالسلوم التي أقيمت أمس الأحد في دور الـ 32 لكأس مصر وفاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر، استعدادًا للتحديات المقبلة في مسابقة الدوري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى، وتقام المباراة بدون الدوليين بناءً على طلب المارد الأحمر.

ويتواجد فى صفوف منتخب مصر 7 لاعبين من الأهلى، وهم: محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.