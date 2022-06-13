شكرا لقرائتكم خبر عن "فيروس المعدة" سر غياب موسيمانى عن مران الأهلى ومباراة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، مسئولو النادي بأنه يعاني من "فيروس في المعدة" تسبب في عدم قدرته على قيادة الفريق في مران اليوم أو مباراة الأمس بكأس مصر.

وأوضح المدير الفني لأدارة الأهلي أن "فيروس المعدة" الذي عانى منه مرة سابقة قبل أسابيع وجعله يغيب عن تدريبات الفريق أكثر من مرة أصابه مرة أخرى مؤخراً الأمر الذي جعله غير قادر على التواجد مع الفريق اليومين الماضيين رغم تواجده بالقاهرة.

وغاب موسيماني عن قيادة تدريبات الفريق التى أقيمت اليوم الإثنين، باستاد التتش رغم تواجده في القاهرة منذ يوم الجمعة الماضي.

ولم يقود موسيماني الأهلي في مباراته أمس الأحد، أمام المصري السلوم في دور الـ32 لبطولة كأس مصر التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وسافر موسيماني إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازة عدة أيام هناك ثم سافر للمغرب لحضور دورة تدريبيبة تابعة للفيفا قبل أن يعود للقاهرة مساء الجمعة الماضية.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي وباسين منصور جلسة مع موسيماني مساء الجمعة الماضية لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق وببعض المشاكل التى صاحبت الفريق الفترة الماضية وجعلت البعض يتكهن بإمكانية إقالة موسيماني خاصة بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي ، لكن هذا لم يحدث وخرجت أنباء من الأهلي تُفيد بأن موسيماني مُستمر لنهاية الموسم الحالي على أقل تقدير.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.