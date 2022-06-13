شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يغيب عن مباراة مصر وكوريا الجنوبية بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمود علاء مدافع المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة كوريا الجنوبية غداً الثلاثاء في اللقاء الودي الذي يجمع المنتخبين، وذلك بعد غيابه عن المران الأساسي للمنتخب الذي أقيم اليوم لإصابته بكدمة قوية.

وأكد مراسل قناة أون تايم سبورت في تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم"، استبعاد محمود علاء من القائمة التي تستعد لمواجهة كوريا غداً بعد غيابه عن المران الأساسي.

وكان مدافع الفراعنة قد تعرض لكدمة قوية في مران الأمس أدت إلى خروجه من المران دون استكماله، و لبى مسئولو اتحاد الكرة و منتخب مصر دعوة سفارة مصر بكوريا الجنوبية بإقامة مأدبة غذاء لبعثة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال على هامش المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر و كوريا الجنوبية غدًا.

وقام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كوريا يرافقه محمد بركات عضو المجلس بإهداء درع الاتحاد إلى سفير مصر بكوريا .

ووجه خالد الدرندلي الشكر إلى سفارة مصر بكوريا على حسن الإستقبال وتسهيل مهمة بعثة منتخب مصر منذ قدومها إلى كوريا.

كما رحب سفير مصر بكوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن، ببعثة المنتخب والتأكيد على إهتمام الجانب الكوري باللقاء، ونفاذ التذاكر الخاصة بالمباراة بالكامل.