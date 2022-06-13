شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محمد عبد المنعم يواصل التأهيل وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريبات بدنية واستشفائية منفردة على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى عبد المنعم جانبًا من تدريبات الجري حول الملعب، وخاض جلسة تأهيل في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

وقاد الجهاز الفني للأهلى اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المصري بالسلوم، في فقرات فنية متنوعة، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، تضمنت التصويب على المرمى والكرات الثابتة والعرضيات فضلًا عن تنفيذ بعض الجمل الفنية.

فيما استكمل اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري بالسلوم أمس بقية فقرات المران بتدريب استشفائي في «الجيم» للتخلص من آثار الإجهاد، بعد انتهاء فقرة التدريبات البدنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.