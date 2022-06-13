شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تبدأ الاستعداد للموسم الجديد 1 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق كرة السلة بنادى الزمالك بقيادة أحمد مرعى، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد من دورى السلة، في الأول من شهر يوليو المقبل.

ووقع أنس أسامة لاعب فريق فريق كرة السلة بنادي الزمالك السابق و منتخب مصر لفريق الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لثلاثة مواسم تدعيما لصفوف سلة الاتحاد في الموسم القادم وذلك عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق (صفقة أنتقال حر)، حيث يُجيد "أنس" اللعب فى مركز لاعب الارتكاز "4" و "5".

ووقع أنس أسامة على تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عقدها معه محمد مصيلحى رئيس النادى و لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد وعضوية حازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة مع اللاعب، بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد والذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2024-2025.

في المقابل تعاقد الزمالك مع خالد عبد الناصر لاعب فريق طنطا، ووليد عبد الجواد لاعب الجزيرة، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعد الذى يحمل الجنسية المصرية والقطرية وبالتالى لن يعامل معاملة صفقات اللاعبين الأجانب.