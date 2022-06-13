شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ الخماسى الحديث ببرونزية مهند طارق وأميرة قنديل فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لاتحاد الخماسي الحديث لحصول الثنائي مهند طارق وأميرة قنديل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات كأس العالم للخماسي الحديث المقامة في مدينة أنقرة بتركيا حاليا.

حصل الثنائي مهند طارق وأميرة قنديل على الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي المختلط برصيد نقاط 1351 نقطة بينما حصل ثنائي ألمانيا صاحبا الميدالية الفضية على 1359 نقطة وحصل ثنائي كوريا الجنوبية على الميدالية الذهبية برصيد 1367 نقطة.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث واللاعبان مهند طارق وأميرة قنديل والجهاز الفني ، معربا عن تمنياته بدوام التقدم والتوفيق وتحقيق الميداليات في جميع البطولات التي يشارك فيها اتحاد الخماسي الحديث وكافة الاتحادات والفرق الرياضية المصرية ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية في ظل النتائج المميزة التي تتحقق خلال الفترة الحالية للرياضة المصرية في ظل الدعم الغير محدود للدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كان لها العديد من الأثار الإيجابية وتحقيق الرياضة المصرية للإنجازات في الوقت الحالي من أجل رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.