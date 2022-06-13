شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. اجتماع حمزة الجمل مع اللاعبين وتأهيل مجدى وياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانًا خفيفًا صباح اليوم على ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج التحضير للقاء المقاولون العرب على ملعبه مساء الجمعة لحساب الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

المران بدأ باجتماع عقده الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل مع اللاعبين، حرص خلاله على حثهم لاستعادة مسيرة الانتصارات وضرورة تقديم كل لاعب مجهود مضاعف لتخطي مرحلة عنق الزجاجة والإرتقاء بترتيب الفريق بجدول المسابقة.

كما اشتمل المران على تنفيذ مجموعة من الجمل الخططية منها التسليم والتسليم واللعب في المساحات الضيقة، وخصص الجهاز الفني جانب من المران على إقامة مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة سعيًا للحفاظ على المعدلات البدنية قبل إستئناف مشوار الفريق بالمسابقة المحلية.

وأدى حراس المرمى تدريبات مكثفة حول كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات تحت إشراف مدربهم سيد توفيق، وعلى هامش المران واصل عبد الرحمن مجدي وحسن ياسين ثنائي الفريق تدريباتهما المكثفة وفقاً للبرنامج الطبي الموضوع لهما.