شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقبل وفد نادى القناة لبحث التعاون بين الناديين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستقبل مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي بمقر النادي الدكتور خالد عفيفي رئيس مجلس إدارة القناة ووائل عبدالخالق أمين الصندوق وذلك من أجل دعم أواصل التعاون والتنسيق المتبادل بين مسئولي الناديين خلال الفترة المقبلة.



الإسماعيلي يستقبل وفد نادي القناة

شهد الجلسة كلاً من المهندس خالد زين نائب رئيس النادي وحاتم حجازي أمين الصندوق والإعلامية نانسي القاضي عضو مجلس الإدارة.



الإسماعيلي يستقبل وفد نادي القناة

وخلال الجلسة حرص الجانبان على تبادل الدروع وإلتقاط الصور التذكارية فى إشارة نحو الإستمرار فى تعميق وتفعيل العلاقات الثنائية بين الإسماعيلي والقناة باعتبارهما أخوة تربطهما مدينة واحدة وتساندهما نفس الجماهير مع السعى نحو دفعها إلى آفاق أوسع في ظل العلاقات التاريخية التي تربطهما منذ سنوات عديدة.

من ناحية أخرى، انتهى مسئولو النادى الإسماعيلى من إعداد مستندات إدانة البوليفى كارميلو لاعب الدراويش الهارب من أجل حفظ حقوق القلعة الصفراء في اللاعب ، حيث شملت المذكرة قائمة بالعقوبات التي وقعت على اللاعب طوال فترة وجوده بالنادى والتي رفضها بجانب قيمة إيجار الفيلا التي كان يسكن بها بجانب الضرائب المستحقة في عقده ونسبة عموله وكيله ، وكلف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومى ، نصر عزام المحامي الدولي بالدفاع عن حقوق النادي في شكوي كارميلو لدي المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع كارميلو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وقام اللاعب باتهام إدارة النادي بالعنصرية ضده، بالإضافة إلى سحب جواز سفره.

وقدم كارميلو شكوي للاتحاد الدولي ضد الإسماعيلي، يطالب فيها بالحصول على تعويض 500 الف دولار بسبب ما حدث له بجانب مستحقاته المتأخرة ضد النادى.

وزعم كارميلو ألجارانياز لاعب منتخب بوليفيا، أنه تعرض لـ "عنصرية ومضايقات وتلقى تهديدات" خلال فترة تواجده في الإسماعيلي.

ولم يشارك كارميلو مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط ، كما شارك مع الإسماعيلي في مباراتين في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.