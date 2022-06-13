شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس زيارة بعثة المنتخب لسفير مصر فى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر على ثقته الكبيرة في لاعبي الفراعنة لتقديم أداء جيد أمام نظيره الكروى في المباراة التي ستجمع المنتخبين في الواحدة من ظهر غدا الثلاثاء بتوقيت القاهرة من أجل تحسين الصورة المتواضعة التي ظهر عليها اللاعبين في لقاء أثيوبيا الأخير والذى خسره الفراعنة بهدفين نظيفين.

جاءت تصريحات إيهاب جلال خلال مأدبة الغداء التي أقامها السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر في كوريا الجنوبية والتي تحدث إيهاب جلال خلالها نيابة عن البعثة المصرية التي تواجدت منذ صباح أمس الأحد.

ولبت بعثة منتخب مصر دعوة سفارة مصر بكوريا الجنوبية بإقامة مأدبة غذاء لبعثة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال على هامش المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر و كوريا الجنوبية غدًا.

وقام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كوريا يرافقه محمد بركات عضو المجلس بإهداء درع الاتحاد إلى سفير مصر بكوريا.

ووجه خالد الدرندلي الشكر إلى سفارة مصر بكوريا على حسن الإستقبال و تسهيل مهمة بعثة منتخب مصر منذ قدومها إلى كوريا.

كما رحب سفير مصر بكوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن، ببعثة المنتخب والتأكيد على إهتمام الجانب الكوري باللقاء، ونفاذ التذاكر الخاصة بالمباراة بالكامل.



الجهاز الفني لمنتخب مصر مع السفير المصري



الدرندلي مع سفير مصر في كوريا



الدرندلي وبركات مع سفير مصر في كوريا



السفير المصري في كوريا الجنوبية



ايهاب جلال في مقر سفارة مصر بكوريا



بعثة المنتخب مع السفير الكورى



درع اتحاد الكرة لسفير مصر في كوريا



لاعبي المنتخب في السفارة