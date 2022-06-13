شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسات "تحفيز وتحذير" مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسات منفردة مع لاعبي فريقه، قبل مواجهة الداخلية المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة كآس مصر.

وحرص فيريرا علي التحدث مع لاعبي الزمالك بشكل منفرد لتحفيزهم وتحذيرهم من التهاون أو التراخي خلال مواجهة الداخلية، خاصة وإن معظم اللاعبين من الناشئين ويفتقدون عامل الخبرات، وغياب اللاعبين الدوليين سيصعب المباراة علي الفارس الأبيض.

وتحدث فيريرا، مع اللاعبين، مؤكدًا أن فريق الداخلية يضم عناصر مميزة ويمتلك 48 هدفا فى دورى الدرجة الثانية ونجح في التأهل للدوري الممتاز، ما سيجعل المنافسة شرسة وفى غاية القوة، وتحتاج تركيزاً من جميع اللاعبين.

وأكد فيريرا أن الجميع مطالب بتقديم أفضل ما لديه من إمكانيات، خاصة فى ظل غياب اللاعبين الدوليين والاعتماد على بعض البدلاء، وتعد فرصة كبيرة وعليهم التمسك بها.

وكان فيريرا أعلن قائمة فريقه المباراة والتي ضمت كلاً من :- حراسة المرمى : محمد عواد - السيد عطية، خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم محمد، خط الوسط : محمد حسام الدين "بيسو" - أحمد رفاعي - محمد خضري - محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم " أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - أيمن حفني - سيف جعفر - رزاق سيسيه، خط الهجوم : يوسف أسامه - سيد عبد الله " نيمار " - عمر السعيد .