شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالأهلى يجتمع باللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص عبد الحفيظ على الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني عن أهمية المرحلة المقبلة من منافسات الدوري بداية من مباراة إيسترن كومباني المقبلة.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز بهدف نظيف على المصري بالسلوم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأهلي و السلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.