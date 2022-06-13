شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يعود للتسجيل مع المصرى بعد 6 أشهر من الصيام التهديفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي المصري، بريقه مع الفريق البورسعيدي تحت القيادة الفنية الجديدة لحسام حسن، بعدما سجل هدف فوز المصري على المنصورة في مباراة دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب بالأسكندرية، حيث تقدم المنصورة أولاً ثم تعادل المصري، قبل أن يسجل أحمد الشيخ هدف الفوز والتأهل لدور الـ 16 في الدقائق الأخيرة.

ويعتبر هدف أحمد الشيخ في المنصورة، هو ثاني أهداف الشيخ مع المصري منذ انضمامه إلى الفريق البورسعيدي في بداية الموسم الجاري، وكان الهدف الأول للشيخ بالقميص الأخضر في شباك مصر المقاصة بالدوري العام، بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، أي قبل قرابة الـ 6 أشهر من تسجيل هدفه الثاني أمس في شباك المنصورة.

وإجمالاً شارك أحمد الشيخ مع المصري في 15 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالهم هدفين وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وكان النادي المصري قد أعلن عن جهازه الفني الجديد بقيادة حسام حسن قبل ساعات قليلة من مواجهة المنصورة، وذلك بسبب ارتباط النادي بعقد آخر مع التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للمصري من حسام حسن مديرًا فنيًا، وإبراهيم حسن مديرًا للكرة، وطارق سليمان مدربًا عامًا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، عماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، ووليد بدر مديرًا إداريًا ، والدكتور محمد عنان طبيبًا للفريق.