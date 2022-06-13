شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميداليات لمنتخب ألعاب القوى فى البطولة الأفريقية بموريشيوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البعثة المصرية لألعاب القوى 5 ميداليات بمنافسات البطولة الأفريقية التى تقام بموريشيوس، ليتواجد المنتخب فى المركز العشرون فى ترتيب الدول المشاركة فى البطولة، مقابل تصدر الجزائر لميداليات وترتيب الدول العربية برصيد 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات.

الميداليات مقسمة إلى فضية و 4 برونزيات، وتحققت عن طريق كل من إيهاب عبد الرحمن فضية رمى الرمح، وعلاء العشرى حقق برونزية المطرقة، ومحمد مجدى برونزية دفع الجلة، وإسراء عويس برونزية الوثب الطويل، بالاضافة إلى برونزية روان أيمن فى المطرقة.

يذكر أن مصطفى الجمل وأحمد إسماعيل لاعبا المنتخب حققا المركزين الرابع والخامس على الترتيب فى منافسات البولة.

ويضم المنتخب فى البطولة كل من إيهاب عبد الرحمن، ومصطفى الجمل، وسالم محمد سالم، وأحمد إسماعيل، ومحمد رجب، ماجد محسن، إسلام عبد التواب، محمد طلعت، حسام سلامة، روان أيمن، لينة عمرو، إسراء محمد، وديان مختار، ودينا أحمد، وآتين أحمد، وكريم محمد محمود.