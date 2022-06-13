شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يفوز على الداخلية 2/1 ويطيح به من الدورى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى في الثامنة من مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره الداخلية في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر ، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة .

وهبط الداخلية رسميا لدورى القسم الثانى موسم 2018/2019 ، بعد أن احتل المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة ، ومعه بتروجت و النجوم .

وكانت أخر مباراة جمعت الزمالك امام الداخلية قد أقيمت يوم 12 مايو 2019 ، بإستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز، وانتهى اللقاء بهزيمة الداخلية بهدفين مقابل هدف ، أحرزهما محمود كهربا فى الدقيقة 19 ، ثم أدرك إبراهيم أبو اليزيد التعادل للداخلية فى الدقيقة 61 قبل أن ينجح أوباما فى الدقيقة 73 فى خطف الهدف الثانى للزمالك.

وتأكد هبوط الداخلية ، إلى دورى القسم الثانى، بعد هزيمته من الزمالك بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة 32 من منافسات الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت.