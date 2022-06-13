شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج ينتظم فى مران الأهلى بعد المشاركة مع مالى بالأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وعاد ديانج إلى القاهرة صباح أمس عقب انتهاء المشاركة مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الحالية.

وأدى ديانج تدريبات منفردة أمس، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق ويشارك في فقرات مران الأهلي بالكامل صباح اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

وفاز الأهلي بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي على عقد جلسة مع للاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

وتحدث عبد الحفيظ مع اللاعبين والجهاز الفني عن أهمية المرحلة المقبلة من منافسات الدوري بداية من مباراة إيسترن كومباني المقبلة