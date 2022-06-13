- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. ماربيهان هشام لاعبة الكيك بوكسينج بسموحة: بحب الرسم وأحمد عز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى ماربيهان هشام لاعبة الكيك بوكسينج بنادى سموحة .
ماربيهان هشام
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الرسم
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المكرونة mac and cheese
من نجمك المفضل؟
أحمد عز
من مطربك المفضل؟
ويجز وأحمد مكى، وعمرو دياب
ماربيهان لاعبة سموحة
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
لاعبة برضه
لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟
أهزقه ، و أمشى
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
مفيش حد محدد
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟
الاثنين كل حاجة ليها وقتها
لاعبة الكيك بوكسينج
ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟
مش هتفرق
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟
مش هسيبها و هحاول اقنعه يتمرن معايا