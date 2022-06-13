شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. ماربيهان هشام لاعبة الكيك بوكسينج بسموحة: بحب الرسم وأحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى ماربيهان هشام لاعبة الكيك بوكسينج بنادى سموحة .



ماربيهان هشام

الرسم

المكرونة mac and cheese

أحمد عز

ويجز وأحمد مكى، وعمرو دياب



ماربيهان لاعبة سموحة

لاعبة برضه

أهزقه ، و أمشى

مفيش حد محدد

الاثنين كل حاجة ليها وقتها



لاعبة الكيك بوكسينج

مش هتفرق

مش هسيبها و هحاول اقنعه يتمرن معايا